Pedersoli – Tomasi sull’11^ Ronde Valli Imperiesi vincono tutte le quattro prove speciali

Imperia. «Sono contento- afferma il pilota Perdersoli- anche se è stata una giornata difficile perché ho corso con 38 di febbre però è stata una bella gara e sono contento di aver vinto per la seconda volta qua ad Imperia è sempre un bel percorso e una bella gara, quindi torniamo sempre volentieri ». Soddisfazione anche per la seconda classificata Denise Manassero che afferma: «Era un po’ che aspettavamo un buon risultato visto che le ultime gare non sono andate benissimo e poi io ero ferma da un anno. È una gara impegnativa bella prova ». Presente alla cerimonia di premiazione anche il senatore Gianni Berrino: «Sentire rombare i motori del nostro entroterra è sempre un’emozione grandissima»

PS3 “Guardiabella” (km 10,60)

