Promozione. Il Ceriale tuona contro l’arbitro, Sansalone: “Viene da pensare che qualcuno ce l’abbia con noi”

Prima sconfitta stagionale per il Ceriale. La formazione allenata da Davide Brignoli ha ceduto tra le mura amiche contro la Praese prima della classe, che si è imposta con il risultato di 1 a 0.

Ma al direttore sportivo dei ponentini Pietro Sansalone non è andata giù la direzione di gara. “Mi sento impassibile davanti a certe decisioni arbitrali – commenta -. Personalmente la mia squadra oggi ha fatto il massimo , ma si è scontrata contro il signor Torriglia di Novi Ligure! Come persona sono un moderatore e sino alla fine ho cercato di aiutare la terna. Però, in qualità di direttore sportivo del Ceriale mi sento in dovere di difendere la mia società , davanti a certi abusi. Io che amo il calcio , oggi ho pensato per la prima volta, che qualcuno ha qualcosa contro il duro e il bel lavoro che sta facendo il Ceriale Calcio”.

