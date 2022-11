Punto nascite al San Paolo, si distingue la voce di Fabio Orsi: da un uomo di centrodestra presa di posizione chiara e ferma

Savona. Veniamo subito al dunque. Vorremmo tirare fuori dal mazzo delle tante voci che si sono levate a favore del punto nascite di Savona quella di Fabio Orsi, consigliere comunale di “Toti per Savona”: e già questo nome la dice lunga su quelle che avrebbero potuto essere difficoltà a schierarsi dalla parte “giusta”.

Naturalmente è doveroso ricordare tutti gli altri che sono stati – e sono – in prima linea in questa battaglia, a cominciare dal presidente del Comitato Amici del San Paolo Giampiero Storti e dal sindaco di Savona Marco Russo, finalmente investito da una ventata di intraprendenza, concretezza e lucidità che l’hanno allontanato dalle sue non sempre felici iniziative amministrative.

» leggi tutto su www.ivg.it