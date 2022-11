Rapallo: la partita dei master si gioca per beneficenza e in trasferta

A Rapallo la situazione politica nel centro-destra si va chiarendo dopo il positivo previsto successo dei Fratelli d’Italia (parliamo quindi di Ignazio La Russa); intesa della Lega (che potrà contare su Alessandro Puggioni alla regia) e di Forza Italia che in città, fino ad oggi, ha un suo inespugnabile fortino. I Cinque Stelle, forti di Isabella De Benedetti faranno lista assieme al Pd? Un Pd che si sta dando da fare organizzando incontri degli elettori con esponenti del partito. Stando poi ad alcune voci, e come tali le riferiamo, vi sarebbe la squadra dei master “trombati” che dimenticando anche vecchie ruggini, si affiderebbero a un anziano Mister per organizzare cene in trasferta, benefiche naturalmente, almeno per chi le ospita.

Torniamo seri. Mancano tuttavia diciotto mesi all’appuntamento elettorale di Rapallo (e Santa Margherita Ligure) e tutto potrebbe essere influenzato dalla situazione politica nazionale, dall’andamento dell’economia, dai risultati ottenuti dall’amministrazione rapallese. (m.m.)

