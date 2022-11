Serie D. Il Sestri Levante capolista vince sempre, i corsari battono il Vado e restano a +6 sulla seconda

Sogna la città di Sestri Levante. La formazione corsara comanda il Girone “A” della Serie D dopo quattordici giornate. Il ruolino di marcia della squadra rossoblù è impressionante: dodici vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

La formazione di Enrico Barilari ha sei punti di vantaggio sulla Sanremese, grande favorita alla vigilia del torneo. Oggi, il successo è arrivato grazie ai goal di Casagrande e Marquez. Una vittoria accompagnata come sempre dal grande calore del pubblico, numeroso sia in casa sia in trasferta. Sembra vinta la scommessa del patron Risaliti, che in estate ha sorpreso un po’ tutti scegliendo in panchina l’ex tecnico della Juniores dopo l’addio di mister Fossati.

