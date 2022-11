Sestri: Giornata diocesana, tanti giovani ad ascoltare Malgioglio

Da don Luca Sardella, Direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e Portavoce della Diocesi

Una serata di gioia, di ascolto e di condivisione ha radunato ieri sera a Sestri

Levante quasi trecento giovani provenienti dalle parrocchie e dalle associazioni del

territorio per la Giornata Diocesana Giovani.

L’appuntamento è stato ospitato all’Auditorium dell’ex convento dell’Annunziata,

per iniziativa della Consulta di Pastorale giovanile della nostra Diocesi.

Ai giovani ha portato la sua testimonianza Astutillo Malgioglio. Ex portiere di

calcio, Malgioglio ha giocato in diverse squadre di serie A come nell’Inter dal 1986 al

1991, vincendo tre titoli (lo Scudetto dei record, la Supercoppa Italiana e la Coppa Uefa).

«La gioia più grande della mia vita – ha detto – è stato dedicare tutto il tempo che

ho potuto ai bambini disabili. Ho ricevuto molto più di quello che ho dato». Malgioglio,

65 anni, è diventato nel novembre del 2021 Ufficiale dell’Ordine al Merito della

Repubblica Italiana con questa motivazione: “Per il suo costante e coraggioso impegno a

favore dell’assistenza e dell’integrazione dei bambini affetti da distrofia”.

Malgioglio a 19 anni visitò per la prima volta un centro di riabilitazione per ragazzi

con disabilità. Da lì nacque il suo impegno, finanziato con gli ingaggi da calciatore, di

fondare un’associazione per il recupero motorio dei bambini affetti da distrofia. Una vita

spesa nell’impegno per il prossimo, seguendo ancora oggi progetti di sostegno a famiglie

con bambini disabili.

I giovani hanno presentato a Malgioglio tante domande in un confronto intenso

sul significato della vita. «Non abbiate paura – ha detto ancora Malgioglio – di donare un

po’ del vostro tempo per chi è in difficoltà. Troverete la gioia nel vostro cuore».

Malgioglio ha ricordato tra le figure più significative nella sua carriera calcistica il

suo allenatore nell’Inter, Trapattoni: «Ha avuto una fiducia illimitata nei miei confronti.

Ha aperto anche la palestra della squadra ai ragazzi disabili perché facessero attività».

