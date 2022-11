Savona. Avrebbe molestato una bimba di 7 anni e, dopo essere stato scoperto dalla madre della piccola, si sarebbe dato alla fuga precipitosa.

È questo il racconto, tramutato in denuncia, di una mamma savonese. Il brutto episodio si sarebbe verificato ieri pomeriggio, in un comune del ponente savonese. E sono tutt’ora in corso indagini ed approfondimenti ad opera dei militari.

» leggi tutto su www.ivg.it