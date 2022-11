Da Carige a Bper, si avvicina la trasmigrazione per 800mila clienti: come ridurre al minimo i disagi

Mancano pochi giorni al passaggio degli sportelli da Banca Carige a Bper Banca, dopo la fusione formalizzata nei mesi scorsi. Bper ha inviato una mail ai correntisti dell’istituto genovese con indicazioni e informazioni sulla “trasmigrazione” che il prossimo weekend riguarderà circa 800mila clienti in Liguria e in tutta Italia. “Le attività sono programmate, avremo un weekend di lavoro intenso il 26 e 27 novembre ma siamo sereni che tutto possa svolgersi al meglio grazie a una preparazione accurata fatta in questi mesi”, aveva detto il direttore generale di Banca Carige Matteo Bigarelli.

Sono previsti però alcuni piccoli disagi. Anzitutto gli sportelli bancomat di Banca Carige saranno fuori servizio dalla sera di mercoledì 23 novembre a venerdì 25 novembre. Un inconveniente che è stato prevenuto dal fatto che da alcun mesi i correntisti di Carige possono prelevare gratuitamente agli sportelli bancomat di Bper. Inoltre, dal 24 al 28 novembre compresi i prelievi saranno gratuiti in tutti gli Atm d’Italia. L’internet banking di Carige dal 25 novembre il servizio non sarà più disponibile e dal 28 si potrà eseguire il passaggio dell’utenza da Carige a Bper, ma sarà necessario creare nuove credenziali.

Le filiali Carige, il 25 novembre, alla vigilia della migrazione, chiuderanno anticipatamente alle 11.30.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com