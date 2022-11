Gli educatori Google arrivano ad Albenga con il loro tour: coinvolto il Liceo Giordano Bruno

Albenga. Il prossimo 2 dicembre il Liceo Giordano Bruno e il Comune di Albenga ospiteranno la sesta tappa del 2022 di “Geg Italia on Tour”, un evento organizzato dal Gruppo Educatori Google – Italia in collaborazione con Google for Education Italia.

Dopo l’anteprima nazionale del 12 maggio a Taranto e la seconda tappa a “Fiera Didacta” a Firenze poi Milazzo, Sassari e Viterbo si conclude il tour 2022 in Liguria, unica tappa del Nord Italia, per il momento, la serie di incontri in presenza che Google for Education e Geg Italia hanno immaginato come momento di confronto tra docenti e condivisione di buone pratiche didattico-educative.

