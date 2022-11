Il Mercatino della Terra, organizzato ogni settimana da Slow Sarzana, si terrà in via Gori. Lo ha confermato l’assessore al commercio Roberto Italiani in apertura del Consiglio comunale nel quale ha risposto a un’interpellanza che era stata presentata nello scorso settembre dalla capogruppo M5S Giorgi dopo le polemiche nate per lo spostamento della manifestazione per la concomitanza del mercatino francese. “D’accordo con gli organizzatori – ha detto Italiani – abbiamo deciso di sistemare il mercatino in via Gori anche nelle settimane natalizie nelle quali sarà attiva anche la pista di pattinaggio. Anche loro si sono detti molto felici di questa soluzione quindi possiamo dire che tutto si è risolto positivamente”. “Sono soddisfatta che tutto sia sia risolto favorevolmente” ha osservato Giorgi che ha poi aggiunto ironicamente: “Consiglio a Italiani di fare attenzione visto che ho letto che ci sarebbe già un nuovo assessore ombra al commercio che va in giro per i negozi a dire che sarà lui il prossimo esponente della giunta”.

L’articolo Italiani: “Mercatino della Terra in via Gori anche nelle festività” proviene da Citta della Spezia.

