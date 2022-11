Nuova diga, niente sospensiva del Tar: via libera a Webuild ma sui cantieri resta l’ombra del ricorso di merito

Genova. La prima sezione del Tar Liguria ha rigettato la richiesta di sospensiva nell’ambito del ricorso presentato da Eteria, il consorzio guidato dalle imprese delle famiglie Gavio e Caltagirone, contro l’aggiudicazione della gara per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova al consorzio Webuild-Fincantieri, e ha rinviato la discussione del ricorso nel merito.

La sospensiva avrebbe rappresentato una battuta d’arresto di almeno 6-8 mesi per l’avvio del cantiere di una delle grandi opere più importanti non solo per la Liguria e il Nord Ovest ma per l’intero “sistema Paese”. Lunga 6,2 chilometri, distante 450 metri dall’attuale diga e su un fondale di 50 metri, permetterebbe l’ingresso in porto delle portacontainer fino a 24mila teu di ultima generazione.

