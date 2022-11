Nuovo allaccio fognario e rampa per persone disabili al Museo Chiossone

Genova. Su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, la Giunta ha approvato due ulteriori interventi per il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, nel quale sono in corso lavori conservativi che consistono nel recupero degli spazi interni, nella realizzazione di una terrazza per gli eventi e nell’adeguamento impiantistico di prevenzione incendi.

I nuovi lavori, che riguardano il rifacimento ex novo dell’allaccio fognario e la costruzione di una rampa metallica per l’uscita in sicurezza delle persone con disabilità motoria, dal terrazzo di copertura del terzo livello al parco di villetta Di Negro, cubano rispettivamente 151mila e 109mila euro.

