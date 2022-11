Pallanuoto, la Sportiva Sturla vince il 1° Trofeo Maruzzella

Genova. Non si sposta da Sturla il 1° Trofeo Maruzzella: la squadra organizzatrice del torneo, infatti, ha la meglio sulle altre sette formazioni partecipanti. Un torneo che è stato un vero e proprio anticipo di campionato di Serie B che prenderà il via il prossimo 3 dicembre.

Grandi sono stati l’entusiasmo e l’agonismo di tutte le formazioni, nessuna delle quali era disposta a perdere. Il clima che si respirava era già quello del campionato. Un banco di prova importante anche per i mister che hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica schemi e tattiche in veri e propri match.

