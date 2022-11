Riomaggiore: illuminazione, parte la realizzazione della nuova cabina secondaria

Dal comune di Riomaggiore

Sono partiti nel mese di novembre i lavori per la realizzazione della nuova Cabina Secondaria di E-Distribuzione a Riomaggiore, un impianto di grande eccellenza tecnologica, costruito secondo i migliori standard tecnici e ambientali, che richiederà un investimento di 150mila euro. La nuova cabina di via Colombo, che rientra nel programma di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica spezzina, garantirà un’elevata qualità delle prestazioni. Infatti, grazie alla presenza di un “quadro stagno”, l’impianto sarà in grado di operare totalmente immerso per un tempo massimo di 48 ore, mentre la tecnologia Smart Fault Selection permetterà di minimizzare i tempi di selezione; la cabina sarà telecomandabile e monitorabile da remoto, garantendo una maggiore continuità del servizio e una riduzione dei tempi di rialimentazione in caso di guasto. Inoltre, i collegamenti alla rete di media e bassa tensione saranno totalmente interrati, rispettando la bellezza del borgo.

