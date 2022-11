Sanremo, Alessandro Il Grande eletto nel direttivo della Conferenza regionale dei presidenti dei consigli comunali liguri

Sanremo. Nei giorni scorsi i Comuni liguri, le Province e la Città metropolitana di Genova si sono riunite nel capoluogo regionale per l’assemblea congressuale di Anci Liguria, convocata per eleggere il nuovo presidente dell’associazione per il quinquennio 2022-2027 e tutti i componenti dei vari organi direttivi.

«Sono onorato di rappresentare il Comune di Sanremo – commenta il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, eletto per l’organo direttivo della Conferenza regionale dei Presidenti dei Consigli comunali liguri – con questa nomina che mi permette di proseguire il lavoro all’interno del coordinamento dei Presidenti del Consiglio dell’Anci e che affianca il ruolo svolto nel Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Il lavoro prosegue, nell’ottica della collaborazione con tutti i soggetti coinvolti».

