Sanremo, l’Arma dei Carabinieri celebra la patrona Virgo Fidelis

Sanremo. L’Arma dei Carabinieri ha celebrato anche a Sanremo la sua patrona Virgo Fidelis, con una messa concelebrata dal vescovo diocesano monsignor Antonio Suetta presso la concattedrale di San Siro.

«La Virgo Fidelis ha un significato religioso – ha detto Suetta – Perché guardare alla Vergine Maria per noi significa sempre guardare a un riferimento importante per essere discepoli di Gesù. Poi la circostanza è impreziosita dal fatto che la Virgo Fidelis è la patrona dell’Arma dei Carabinieri e per tutti noi è certamente una bella occasione per dire la nostra gratitudine, la nostra considerazione alle donne e agli uomini dell’Arma, per il servizio che fanno per il bene comune, per la pace e soprattutto per quella presenza costante nella vita del territorio che è un grande segno di vicinanza e di solidarietà».

