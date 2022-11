Santa Margherita, presentato l’albo illustrato polisensoriale “Per far contento un coniglietto”

Santa Margherita Ligure. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presentato a Santa Margherita Ligure, nella sala Spazio Aperto di via dell’Arco, l’albo illustrato polisensoriale dal titolo “Per far contento un coniglietto”, pubblicato da Erga Edizioni, nato da un laboratorio dei Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure e ispirato da Michela Patrone, giovane sammargheritese con gravi problemi di comunicazione verbale.

L’albo, patrocinato da Nati per leggere Liguria, Unicef, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e Associazione Paratetraplegici Liguria, sarà inviato in dono a tutti i nuovi nati dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino.

