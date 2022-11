Sarzana al voto, Terzo Polo: “Pd non può autonominarsi fulcro di una coalizione che finora non è stato in grado di costruire”

“Per vincere le elezioni occorre mettere in campo una marcia in più, ma le rivendicazioni tutte legate ai ruoli del PD non vanno in questa direzione. Occorre un confronto serrato con la città creando un vento positivo intorno ad un candidato che interpreti davvero una nuova fase”. Così Azione e Italia Viva in una nota congiunta in merito alle amministrative sarzanesi. “Ben venga – si legge – la presa di coscienza del PD che occorre formare una coalizione, lo diciamo da mesi e ne siamo convinti oggi, ma chiariamo che un partito non può avere una primogenitura sul programma o a priori autonominarsi fulcro di una coalizione che finora non è stato in grado di costruire.

Pertanto di fronte ad una proposta dal vecchio sapore di Cencelliana memoria , chiariamo da subito che il Terzo Polo confida nella libertà di azione e di indipendenza del candidato a Sindaco. Libertà e indipendenza, peraltro oggetto di dichiarazioni nella conferenza stampa di piazza Luni, saranno i nostri veri metri di misura per decidere se sostenere un progetto che deve restare civico senza cappelli partitici.

Azione e Italia viva intraprenderanno nelle prossime settimane un percorso partecipato e aperto verso la costruzione del cosiddetto Terzo Polo. La proposta programmatica che emergerà dal nostro confronto – concludono – sarà la base del nostro agire nella scelta dei nomi, del progetto ma soprattutto della visione per Sarzana. A noi interessano i contenuti non i veti anagrafici, non il manuale Cencelli”.

