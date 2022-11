Savona, da questa settimana mercato settimanale in via Paleocapa: “Nessuna criticità per la viabilità”

Savona. “Abbiamo registrato soddisfazione sia da parte degli ambulanti, dei clienti che dei commercianti in sede fissa. Il mercato è più compatto ed è più facile trovare i banchi. Sul traffico sta andando molto meglio di quanto si potesse prevedere e temere”. E’ il bilancio del sindaco Marco Russo del primo giorno del “nuovo” mercato settimanale di Savona, spostato da oggi in via Paleocapa.

Grazie alla riduzione dei banchi e agli accorpamenti i banchi sono 180 (da 211), mentre fino a lunedì scorso il mercato occupava 675 parcheggi. Da lunedì il mercato ne occuperà solo 364. Sono stati recuperati quindi 311 parcheggi di cui 16 disabili, 15 carico/scarico, 113 a pagamento e 192 residenti.

