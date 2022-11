Sestri: Ghio incompatibile; Pietro Gianelli sindaco facente funzioni

Nella seduta del Consiglio comunale di questa sera Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante per due mandati consecutivi, è stata ufficialmente dichiarata incompatibile a seguito della nomina a parlamentare della Repubblica eletta alle elezioni politiche del 25 settembre scorso. Quasi dieci anni lasciano il segno in città come in aula, dove, tra applausi e duri attacchi, Ghio esce come è entrata: facendo parlare di sè, delle decisioni prese e non prese. Anche di come ha lasciato. A illustrare la procedura il vicesindaco Pietro Gianelli: “L’istituto della decadenza qui interviene per un evento positivo, la nomina a parlamentare che non può comportare che benefici per l’immagine di Sestri e per i suoi rapporti con Roma. Sono sicuro che se volessi ricordare tutto quanto fatto dimenticherei molte cose. Noi perdiamo un’eccellente sindaco, il Parlamento acquista un parlamentare temprato da un lavoro amministrativo decennale”.

A questo punto è seguito l’intervento di commiato di Valentina Ghio, nel quale la sindaco uscente ha voluto ricordato i lavori e i progetti portati a termini nei due mandati e ringraziato chi è stato sempre al suo fianco: “Oggi il sentimento prevalente è quello della gratitudine. Diversi colleghi sindaci mi hanno detto che fare il sindaco è per sempre; sento che è vero perché è un esperienza totalizzante. Esprimo gratitudine verso la squadra che mi ha accompagnato fin qui, verso le lavoratrici e i lavoratori della macchina del comune. Il compito più alto di un sindaco è quello di costruire comunità, cosa che ho avvertito in particolare in questo secondo mandato, caratterizzato dalla pandemia, dalle calamità naturali, dalla necessità di accoglienza. Ho sempre cercato di operare nel nostro piccolo per costruire una società più equa e più giusta. In questi anni abbiamo accompagnato Sestri nel suo percorso di trasformazione economica, dall’industria all’economia dell’accoglienza e dell’ospitalità. Ringrazio le due società partecipate del comune, Stella Polare e Mediaterraneo Servizi, la mia famiglia a cui ho chiesto dei sacrifici. Un ultimo grazie va ai cittadini sestresi che mi hanno concesso il privilegio di amministrare questa comunità”.

