Genova. Sconfitta esterna per la prima squadra maschile del CUS Volley nel Girone A del campionato nazionale di Serie B.

Ragazzi di Guido Costigliolo superati per 3-1 dalla Pallavolo Alba in trasferta, capace di far sua la partita nonostante l’iniziale svantaggio. Galletti capaci di strappare infatti il primo set per 20-25, subendo però il ritorno piemontese nel secondo e nel terzo. Nel decisivo quarto set si va ai vantaggi, con i Cussini che sfiorano il quinto set.

» leggi tutto su www.genova24.it