A San Bartolomeo prova in campo del macchinario applicato al mezzo cingolato per le operazioni di olivicoltura

San Bartolomeo al Mare. Si svolgerà venerdì mattina in presenza l’evento finale del progetto SINOL (“Soluzioni meccaniche e di automazione per lo svolgimento in sicurezza delle principali operazioni colturali dell’olivicoltura ligure”) con la prova in campo del macchinario applicato al mezzo cingolato, specificatamente studiato per potenziare le lavorazioni e sopperire alle problematiche relative alla sicurezza.

L’appuntamento è fissato per le 9,30 a San Bartolomeo al Mare, in via Faraldi 12, da dove i partecipanti verranno poi accompagnati negli uliveti della Azienda Agricola Valle Ostilia di San Bartolomeo al Mare per assistere alla presentazione.

