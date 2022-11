Albissole, Romano non nasconde l’amarezza per la vittoria sfumata all’ultimo: “Pareggiare così dà fastidio, adesso guardiamo avanti”

Quiliano. Domenica pomeriggio presso l’Andrea Picasso di Quiliano è andata in scena Albissole-Vadese, gara valevole per la nona giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. Il match, una gara combattuta e a tratti frizzante, è terminato con il risultato di 1-1, un epilogo utile ad entrambe le squadre per continuare a muovere la classifica.

In casa biancazzurra tuttavia, complice il misero bottino di tre punti in cinque partite, il solo punto conquistato è stato accolto con freddezza e nervosismo, un’amarezza condivida ed espressa anche da Gabriele Romano, autore del gol del momentaneo vantaggio ceramista: “Oggi abbiamo disputato un’ottima prestazione, secondo me la migliore dell’anno. La partita sarebbe dovuta finire al 20’ quando mi è stato annullato un gol per un fuorigioco inesistente. Ho avuto anche un’occasione nella seconda frazione che avrei potuto sfruttare meglio, purtroppo però mi sono sbilanciato. Dispiace per com’è andata, subire il pari all’ultimo a causa di una rete viziata da una chiara posizione di offside mi dà davvero fastidio.”

