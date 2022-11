Bloccata la class action di Sansa contro Autostrade: per i giudici di Roma è inammissibile

Liguria. Il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la class action contro Autostrade promossa dai consiglieri regionali Ferruccio Sansa e Roberto Centi. L’azione legale, patrocinata dall’avvocato genovese Mattia Crucioli, era mirata a ottenere un risarcimento di circa 3mila euro per ogni cittadino residente in Liguria per i danni subiti a causa dei cantieri aperti sulla rete autostradale dopo il crollo di ponte Morandi.

“Era Davide contro Golia, lo sapevamo. Il giudice – riferisce Sansa sul suo profilo Facebook – non si è pronunciato sul comportamento di Autostrade e non ha negato che tutti i liguri abbiano subito un danno, ma ha sostenuto che le eventuali colpe si sarebbero comunque verificate prima dell’entrata in vigore della nuova legge sulla class action. Insomma, sarebbe una questione di tempi, più che di sostanza”.

