Bordighere, termina il cantiere di via Coggiola. Realizzato nuovo marciapiede

Bordighera. Con la consegna avvenuta questa pomeriggio termina il cantiere di via Coggiola: da oggi la strada è più sicura per il transito pedonale e veicolare grazie al nuovo marciapiede, prima assente, che costeggia la proprietà Angst. Negli immediati pressi della via Romana è stata inoltre realizzata un’area dedicata al verde che verrà presto allestita in armonia con i giardini del complesso dell’ex albergo.

Per motivi tecnici nei prossimi mesi occorrerà un supplemento lavori per il rifacimento dell’asfalto; è stato infatti deciso, in accordo con gli Uffici Comunali ed i progettisti, di prevedere un periodo di assestamento prima della posa del manto stradale definitivo.

