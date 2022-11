Cultura Open Hub, al via il 25 novembre gli incontri con le comunità per la progettazione partecipata

Imperia. Ha preso il via con una campagna di comunicazione congiunta Cultura Open Hub – Innovazione e turismo nei borghi, il progetto grazie al quale i comuni di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi si sono aggiudicati il finanziamento di 2,56 i milioni di euro da investire sul territorio del Piano Nazionale Borghi, linea B, bando nazionale per progettualità legate alla rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi sotto i cinquemila abitanti, erogati dal Ministero della Cultura.

Grazie alla vittoria del bando Next Generation We – Competenze, strategie, sviluppo delle pubbliche amministrazioni di Fondazione Compagnia di San Paolo, da parte dei tre comuni, il progetto è integrato da un percorso di formazione sulla co-programmazione e la co- progettazione alla luce del nuovo codice del terzo settore; la formazione è in particolare rivolta al personale della Pubblica amministrazione.

» leggi tutto su www.riviera24.it