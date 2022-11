Dipendente Amaie Energia si presenta a lavoro e scopre di essere licenziato

Sanremo. Si presenta in azienda per iniziare il turno di lavoro ma scopre di essere stato licenziato dalla polizia che lo invita a tornarsene a casa. E’ la paradossale situazione in cui è venuto a trovarsi questa mattina un netturbino di Amaie Energia, la società partecipata da Comune di Sanremo, Regione Liguria e altri enti locali che gestisce il servizio di raccolta e spazzamento nel comprensorio sanremese.

A denunciare l’accaduto è l’avvocato Maria Sciortino, legale di fiducia di Rocco Marrara, il 62 enne di Sanremo che è stato cacciato oggi dall’azienda per cui lavorava dal 2016. Il motivo è elementare. Marrara è accusato di essersi allontanato dal posto di lavoro per più di un mese senza averne dato comunicazione ufficiale. Il non detto è che l’allontanamento è giustificato da un episodio spiacevole della vita in cui nessuno vorrebbe venirsi a trovare: l’improvvisa scoperta di una grave problematica che ha colpito un membro della sua famiglia.

