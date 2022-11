Eccellenza. Fresia vicino al ritorno al Rapallo, Siciliano esonerato a Taggia: continua il valzer delle panchine

Nel giro di 24 ore sono emerse due notizie importanti per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, soprattutto la lotta salvezza. Il Rapallo, immischiato per un pessimo inizio di stagione, e il Taggia hanno cambiato guida tecnica.

Per i genovesi è un cambio dato per fatto, nonostante non ci sia l’ufficialità a darne conferme, e sulla panchina bianconera starebbe per fare il suo ritorno Stefano Fresia. Si tratterebbe del terzo cambiamento in neanche metà stagione, sintomo di una continua ricerca di un equilibrio finora mai trovato.

