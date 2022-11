Genova. Sull’autostrada A10, tra Arenzano e Varazze, a causa del forte vento che si è abbattuto nella notte, si è staccata una parte di canaletta portacavi.

Sul posto sono giunti immediatamente i tecnici di Autostrade per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto. Non c’è rischio di ulteriore distacco.

