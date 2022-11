Gamma Innovation riparte da Sandrigo

Il Gamma Innovation Sarzana di Paolo De Rinaldis riparte da Sandrigo dopo la lunga sosta per il mondiale argentino di San Juan. I rossoneri saranno orfani di Francesco De Rinaldis infortunatosi in allenamento al metacarpo della mano sinistra, il cui rientro è previsto dopo la sosta natalizia. Il Sandrigo nel mercato estivo ha effettuato una rivoluzione alla squadra in cui gli unici confermati della scorsa stagione sono capitan Poletto ed il portiere Bernardelli. Una pista, quella veneta, che non ha mai regalato moltissime gioie ai rossoneri. Partita dell’ ex per Jeronimo Garcia, la scorsa stagione con la maglia sandricense. “ Affronteremo una squadra importante allenata da un tecnico importante con tanto entusiasmo anche dettato dal pareggio conquistato nell’ultima gara disputata a Viareggio, quindi dovremmo cercare di preparare questa sfida al meglio per fare anche una verifica dal punto di vista tecnico e di personalità della nostra squadra.” -dichiara mister Paolo De Rinaldis (nella foto Francesco De Rinaldis assente per infortunio).

