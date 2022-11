Giovane Veloce a zero punti. Musso: “Danno d’immagine al club? Macché, ragazzi fantastici per impegno”

“Guardate alla luna e non al dito”. Questo, in sintesi, il messaggio che cerca di mandare ai suoi l’allenatore della Veloce. Lo sforzo di mister Fabio Musso è nel ribadire e convincere che il progetto biennale/triennale a cui ha pensato non deve essere scalfito da un avvio di campionato disastroso: zero punti in otto gare. “Sono ragazzi giovani e non è facile per loro digerire ogni domenica una sconfitta, li capisco”, commenta. Qualche elemento positivo c’è: in tante occasioni la squadra ha lottato fino alla fine ottenendo perlomeno i complimenti degli avversari.

Tuttavia, domenica il 6 a 0 patito contro l’Olimpic è stata una bella botta…

