Giunta amegliese aderisce alle linee guida Enea sul risparmio energetico

La Giunta Comunale nella seduta del 16 novembre scorso, prendendo atto che il Ministero per la transizione ecologica ha reso noto il Piano Nazionale per il contenimento dei consumi di gas naturale che mira limitare il consumo di energia e in considerazione degli aumenti dei costi energetici di oltre il 50%, ha deciso di adottare le buone pratiche della guida operativa per i dipendenti contenuti nella guida “Risparmio ed Efficienza energetica in Ufficio” predisposta da ENEA . La Giunta inoltre ha deciso di procedere ad un’analisi finalizzata all’efficientamento dei consumi e ad avviare un percorso di progettazione di una comunità energetica.

“Riteniamo – si legge in una nota – che adottare misure per il contenimento delle spese sia in questo momento un nostro preciso dovere. Con i provvedimenti messi in campo si è espressa la volontà della Giunta di tendere quanto più possibile al risparmio energetico sia sensibilizzando all’adozione di buone pratiche quotidiane durante l’attività lavorativa e sia acquistando prodotti ad alto risparmio energetico. La Giunta ha in realtà già da tempo intrapreso una serie di azioni volte al risparmio energetico; si pensi alla sostituzione degli infissi esterni delle scuole di Fiumaretta e Bocca di Magra e alla particolare attenzione rivolta sin da subito agli eventuali sprechi nell’utilizzo di luce e aria condizionata. Ma ciò non basta: noi crediamo che le linee indicate siano molto importanti e siamo perciò fermamente convinti che la direzione tracciata sia quella giusta, al di là della crisi in atto, ed irreversibile. Tutte queste attività di efficientamento saranno inoltre propedeutiche ad avviare un percorso per la realizzazione di una comunità energetica che produca energia da fonte rinnovabile nel territorio amegliese con il coinvolgimento di attività produttive e privati”.

