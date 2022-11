“In Italia non avremo un grande evento sportivo se non sblocchiamo gli stadi”

“Al nostro Paese non mancano le capacità di costruire gli stadi, manca la volontà politica, ma sono sicuro che il Ministro Abodi, che tanto ha fatto da presidente dell’Istituto del credito sportivo, abbia competenza, relazioni e motivazioni tali che porteranno a sbloccare questa situazione, che è un problema colossale perché il nostro Paese non riuscirà ad ospitare nessun evento sportivo se prima non avrà la forza di sbloccare le lungaggini burocratiche che attanagliano club e comuni”. Lo ha detto l`amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo intervenendo alla trasmissione “La politica nel pallone”.

“Il messaggio che arriva dal Qatar è che si può fare: lo stadio dell`apertura della Coppa del Mondo è stato costruito in 3 anni, ovviamente con condizioni da verificare in un contesto europeo completamente diverso – sottolinea l’ad della Lega Serie A -. Lo stadio dell’apertura di ieri è uno stadio straordinario che ha questo significato della tenda beduina, dove le persone si incontrano, che è molto suggestivo. Si può chiudere il tetto in soli venti minuti, ha l`aria condizionata sul campo, è uno degli stadi più all’avanguardia nel mondo e, ricordiamolo, è stato costruito da un’azienda italiana”.

