La voce di Bobby Soul scalda il giovedì del Club One Eight

Come ogni Giovedì sera, il Club One Eight di Sarzana continua ad essere lo scenario perfetto per una serata all’insegna della buona musica dal vivo. Il 24 Novembre sarà Bobby Soul ad essere protagonista.

Alberto “Bobby Soul” De Benedetti è un cantante, produttore e Dj genovese, con alle spalle più di venti anni di musica, soprattutto di Black Music. Ha all’attivo la pubblicazione di decine di CD con svariati gruppi e almeno un buon migliaio di piccoli e grandi concerti in giro per l’Italia e l’Europa. È riconosciuto come una delle voci più Black della scena musicale italiana. Ha vinto la IndieMusicLike del 2008 e quest’anno ha ricevuto da Audiocoop/Riserva Sonora la targa per vent’anni di carriera da indipendente. Lega il suo nome ad alcuni gruppi cult della scena indipendente italiana come le Voci Atroci, gruppo “accappella” dalle vertiginose e bizzarre performance vocali guidato dall’attore musicista Andrea Ceccon, i Sensasciou, gruppo che ha contaminato ritmi giamaicani e afro-americani con la tradizione popolare genovese, Cni Music, poi Premio Tenco 1997 e soprattutto Blindosbarra, probabilmente la più importante formazione funk italiana, con 4 CD all’attivo di cui due sotto l’egida della BMG aryola e la produzione di Ben Young (Massive Attack) e Carlo Rossi (Jovanotti, 99 Posse fra gli innumerevoli altri). Con questi tre gruppi ha registrato una dozzina di CD e si esibito migliaia di volte in Italia e all’estero, fra cui MTV day, Primo Maggio a Roma e l’apertura del concerto U2 a Reggio Emilia. E’ anche produttore di musica per documentari, sfilate di moda e sonorizzazioni varie.

In collaborazione con Associazione Surus.

Per prenotazioni ed info:

348 6708248

cluboneeight@gmail.com

