L’Agrario di Sarzana premiato dall’Università di Pisa per agricoltura sostenibile e cibo intelligente

L’Agrario Parentucelli Arzelà di Sarzana conquista l’Oscar nel concorso ‘From Farm to Fork… To Future’ organizzato dall’Università di Pisa per sensibilizzare, attraverso un fumetto educativo, i temi dell’agricoltura sostenibile.

Una bella soddisfazione per gli studenti delle classi protagoniste, la 5G e 5F, che hanno raffigurato in sequenza disegni e dialoghi sul tema delle alofite, in particolare la salicornia. Si tratta di piante capaci di adattarsi a condizioni estreme di carenza idrica e salinità, cibo prelibato della famosa vacca della Camargue, impiegato ora anche dalla cucina gourmet. Le strisce finiscono con un messaggio riguardante l’uso intelligente del cibo.

