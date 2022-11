Le bollette di Palazzo civico aumentano di oltre 750mila euro. Ma entrano più soldi dalle multe e dall’imposta di soggiorno

Entrate che aumentano, spese che volano e tante variazioni. La commissione Bilancio che nel pomeriggio ha licenziato con l’astensione della minoranza le delibere di giunta all’ordine del giorno si è animata di tutto questo, e anche di qualche scintilla tra il commissario di centrosinistra Andrea Montefiori e la collega di centrodestra Gabriella Crovara che esulano dal dibattito amministrativo.

A illustrare la prima parte della variazione di bilancio è stato l’assessore competente, Marco Frascatore, che ha esordito spiegando come ci si trovasse di fronte all’ultima possibilità di modificare il piano economico-finanziario di Palazzo civico per il 2022. Una variazione che, per definizione, da un lato prende atto dell’andamento reale dei flussi di cassa e che dall’altra anticipa o posticipa le voci di spesa.

Frascatore ha spiegato come le entrate siano superiori di 1,3 milioni rispetto alle previsioni, grazie, tra le altre, a voci come l’imposta di soggiorno (più 150mila euro) e i contributi statali per le spese energetiche (più 175mila euro) e ammontare delle sanzioni per infrazione del Codice della strada.

A fare da contraltare ci sono spese superiori alle previsioni per 1,8 milioni di euro, soprattutto grazie, per l’appunto, all’aumento significativo dei costi energetici che per consumi e illuminazione pubblica hanno richiesto un esborso ulteriore di oltre 750mila euro. Ne deriva che Palazzo civico opererà in questi ultimi 40 giorni dell’anno procedendo a minori spese per circa 500mila euro.

