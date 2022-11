Lo Spezia a Marinella? Grazzini: “Inviterò i Platek, questo luogo ha grandi potenzialità”

L’idea non è nuova ma resta suggestiva: portare il nuovo centro sportivo dello Spezia Calcio nella Tenuta di Marinella dove, secondo i piani, dovrebbe partire anche il progetto per realizzare un oliveto di oltre cento ettari. A riaprire l’ipotesi di associare il calcio alla Tenuta è stato il nuovo liquidatore della Spa Nanni Grazzini che ieri sera, a pochi giorni dal suo insediamento, ha incontrato i residenti del borgo. Fra i vari temi trattati c’è stato anche quello dello sport: “Ne ho già parlato con la proprietà – ha detto – da ex presidente dello Spezia Calcio mi rivolgo alla famiglia Platek, che invito a venire a vedere da vicino le potenzialità di questo luogo, perché qui c’è un’opportunità importante”. E se il club sembra orientato a rimanere a Follo, il neo liquidatore – che oggi avrebbe già avuto contatto con la società – ha spiegato agli abitanti: “Voglio intraprendere anche questa strada, ci sono già persone che hanno deciso di investire come Nicolini, Michelozzi e presto spero anche i fratelli Merano, ma portare anche un progetto legato allo sport consentirebbe di alzare il livello e di avere anche tanti giovani e famiglie”. Una risposta indiretta anche alla forte richiesta di decoro e sicurezza avanzata dai presenti alle prese ogni giorno con problemi di microcriminalità.

