Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova (Nessun danno nel Levante)

La scorsa notte i Vigili del fuoco del Comando di Genova sono stati impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo. A fare da padrone, in seguito al forte vento, sono stati i rami pericolanti. Al momento sono in corso una decina di interventi ed altrettanti in coda. Nella notte sono stati una ventina gli interventi effettuati.

» leggi tutto su www.levantenews.it