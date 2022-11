Mercatini di Natale 2022 a Genova, i banchetti tornano a Brignole: ecco tutti gli appuntamenti

Genova. Dopo cinque anni torna nei giardini di Brignole il tradizionale mercatino di Natale a Genova, stavolta con una nuova configurazione estetica rispetto alle ultime edizioni in viale Caviglia. Si inizia giovedì 1° dicembre con apertura al pubblico tutti i giorni fino al 24 dicembre compreso, in modo da sfruttare l’occasione per i regali dell’ultimo minuto. Questa la principale novità del 2022, ma le usuali fiere natalizie saranno presenti anche in altri punti della città.

Era dal 2017 che le bancarelle non occupavano gli spazi di fronte alla stazione. Negli ultimi anni erano state allestite in piazza della Vittoria, location vicina ma non ugualmente attrattiva, prima perché interferivano col cantiere della copertura del Bisagno, poi perché il Comune aveva deciso di installare la ruota panoramica in viale Caviglia. In mezzo, nel 2020, un’edizione saltata a causa del Covid e recuperata solo parzialmente con l’allestimento di stand singoli sparsi per il centro cittadino.

