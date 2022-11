Panchine lungomare Pietra, Carrara: “Dal sindaco nessuna risposta, solo supponenza”

Pietra Ligure. “Le “carrarate” pongono questioni; le “devincenzate” non danno mai risposte (ma si possono dedurre). La questione sollevata riguarda le spese per decine di migliaia di euro e della distruzione ingiustificata di beni comunali, quali le panchine in pietra, ancora validi e di un valore quasi equivalente. Quindi questioni di “spreco” e corretto utilizzo dei soldi comunali che sono dei cittadini e dei beni pubblici. Questioni che per lui rappresentano fastidiose “bazzecole”, tanto da dirci con sufficienza che usiamo “toni da tragedia greca” solo per delle panchine. Ma il problema non sono tanto le panchine, quanto i soldi sprecati ed i beni distrutti. Ed è su questo che gliene chiediamo conto”. E’ la replica del consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure Mario Carrara.

“Quando il Sindaco viene preso in castagna e ‘toccato’ su qualcosa, su ‘qualsiasi cosa’ non dà risposte, ma adotta una tattica fatta di supponenza e compatimento, conditi con ostentata ironia e scherno, nei confronti di chi lo ha contestato. E non dà ragione dei suoi comportamenti, anzi, coglie l’occasione per autocelebrarsi ed incensarsi da solo…: “noi che facciamo tanto, “…noi che siamo bravi”; non solo, ma giunge ad affermare che proprio le contestazioni e gli addebiti che gli vengono rivolti ed imputati siano la riprova della sua “bravura” e delle sue capacità. Quindi, dimentico del fatto che “chi si loda s’imbroda”, “svicola” dal giustificarsi e dal dare delle vere risposte, facendo l’ironico. Ma non solo ora: si comporta così ogniqualvolta si trovi in difficoltà: specialmente in consiglio comunale quando, non essendo in grado di rispondere e di sostenere il ruolo che gli compete, di rimando accusa chi lo contesta di disfattismo e di provocazione fine a se stessa. L’unica cosa lecita e dovuta, secondo lui, nei suoi riguardi è “l’incensamento”, il complimento e la lode. Basta”.

