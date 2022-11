Rapallo: asfaltature a San Pietro, affidati i lavori

Gli uffici comunali di Rapallo hanno appena affidato i lavori per eseguire l’intervento di asfaltatura di una porzione di Salita Bonsen, il rifacimento e la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede a bordo carreggiata lungo Via San Pietro (zona deposito corriere ) e la sostituzione delle ringhiere di protezione laterale. Una tipologia di intervento che progressivamente interesserà vaste aree del territorio cittadino. Saranno inoltre realizzate tutte le rampe e gli scivoli necessari al superamento delle barriere architettoniche. Particolarmente impegnati per attuare tali lavori, costo 115.000 euro, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e gli uffici comunali.

