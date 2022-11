Rapallo: autosilo in via Baisi, approvata la convenzione

Una pratica edilizia che si trascina dal 2005 e che sembra arrivata a maturazione. La costruzione a Rapallo di un autosilo di cinque piani, di cui uno interrato, per un totale di 124 box e 31 posti auto esterni. L’area è quella compresa tra le vie Baisi e Aurelia Levante. Il Comune riceverebbe in cambio 31 posti auto da adibire a posteggio pubblico; un’area verde, 9 box o, in questo caso, all’equivalente valore pari a un valore 675.000 euro.

La giunta comunale ha approvato una modifica alla vecchia convenzione; nella delibera (pubblicata sull’Albo pretorio online del Comune) c’è la storia stessa di questa pratica., Ne riportiamo uno stralcio

