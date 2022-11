Rivieracqua, il caro energia impatta sulla gara per il socio privato

Sanremo. Il caro energia stravolge gli equilibri del piano di ristrutturazione del debito di Rivieracqua. Più 10 milioni di euro in bolletta rispetto alle previsioni per il 2022, ante guerra in Ucraina, che il gestore unico si trova a dover sostenere mentre è in discussione l’accordo in bonis con i creditori che vantano circa 38 milioni di euro. E’ questo uno dei fattori principali che hanno costretto il commissario ad acta della Provincia Gaia Checcucci a rimetter mano ai conti, subordinando alla risoluzione della questione energetica la definizione del bando per la cessione sul mercato di una quota di minoranza (fino al 49%) del consorzio idrico.

Per dieci mesi di prezzi gonfiati dalla crisi e dalla speculazione senza freni, Rivieracqua deve corrispondere ai suoi principali fornitori di energia, Enel e Egea, 1 milione in più al mese solo di corrente, per un totale sull’anno di 20 milioni. Cifre che ai fini del piano di risanamento in discussione rischiano di far saltare alcuni capisaldi come il pagamento nella misura del 100% di tutti i creditori.

