“San Bartolomeo mai sarà privatizzato con me sindaca”

Ampio dibattito sulla sanità ieri in consiglio comunale a Sarzana (qua il video integrale). A innescarlo due ordini del giorno (Situazione dei servizi sanitari e ospedale San Bartolomeo; Istituzione di un tavolo tecnico periodico sui servizi sanitari locali) del capogruppo del Movimento cinque stelle, Federica Giorgi, e una mozione incidentale presentata dalla maggioranza, che, con voto di quest’ultima, è stato infine l’unico dei tre testi approvato. Gli ordini del giorno della Giorgi, poi votati favorevolmente dalle opposizioni, intendevano impegnare il sindaco, uno, a inviare “formale richiesta alla Regione Liguria e alla Direzione Asl 5 Spezzino per riportare nel minor tempo possibile le attività dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana almeno alla situazione pre emergenza Covid”, l’altro, “a richiedere la costituzione entro 30 giorni di un tavolo tecnico (sui servizi sanitari locali, ndr), così come richiesto dal Manifesto per la sanità locale […], presso la Conferenza dei sindaci provinciale” e “in subordine, in caso di diniego o mancata risposta da parte del presidente della Conferenza dei sindaci provinciale”, a costituire il tavolo entro 30 giorni dal diniego o dalla mancata risposta, presso la Conferenza dei sindaci della Val di Magra, o in subordine presso la Commissione comunale Servizi alla persona. La mozione incidentale presentata dai gruppi di maggioranza invece impegna sindaco e giunta a chiedere a Regione Liguria di presentare al consiglio comunale il prossimo Piano sociosanitario regionale 2023-2025 “in cui chiediamo, come peraltro già comunicato dalla direzione aziendale Asl 5, la conferma della strategicità e della centralità dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana nel sistema sanitario locale”; e ancora, a chiedere alla Regione Liguria che nel prossimo Piano sociosanitario “sia previsto che le attività dell’ospedale San Bartolomeo siano almeno riportate come reparti e servizi a disposizione della cittadinanza alla situazione pre emergenza Covid”; a chiedere inoltre alla Regione Liguria un costante aggiornamento sull’attuazione degli obiettivi in ambito sociosanitario territoriale del Pnrr e sul piano di assunzione straordinaria dedicato ad ASL5 e, in particolare, al San Bartolomeo; richiedendo infine alla Direzione aziendale Asl 5 “la disponibilità per un confronto trimestrale con la Commissione Servizi alla persona del consiglio comunale, organo competente per rappresentare la cittadinanza e le sue esigenze anche in ambito di servizi sociosanitari”.

“Gli odg e la mozione presentati sono importanti – ha aperto il dibattito, dopo l’illustrazione dei testi, il capogruppo di In azione per Sarzana, Paolo Mione -, ma scendono nei particolari, quando il problema è di filosofia della sanità, è la questione della sanità pubblica o privata. La maggioranza dovrebbe avere il coraggio di dire: noi crediamo a questo approccio. Non si può dire vogliamo il San Bartolomeo pubblico quando Toti e i partiti che governano la Regione, qua tutti rappresentati, fanno tutt’altro. La filosofia della Regione è un sistema misto privato-pubblico, ma questo ai cittadini va bene? Credo di no. Intanto nella nostra e nelle altre province liguri progredisce un sistema volto a dare al cittadino l’idea che il pubblico non funziona, a creare una situazione per la quale l’opinione pubblica dice qua non funziona più nulla, mettiamoci anzi i privati che con loro funziona meglio: una scelta pericolosissima, perché dobbiamo porci il dubbio su quanto tempo andranno avanti le convenzioni Asl-privato. Finché ci saranno i soldi per poterlo fare? Perché arriverà il momento in cui la situazione collasserà, e allora si arriverà alle assicurazioni, tutto verrà privatizzato e sarà la fine della sanità pubblica”. Quindi, andando all’impegnativa della mozione di maggioranza: “Non è necessario scrivere alla Regione per chiedere di tenerci aggiornati: qualcuno ha la pia illusione che Toti a sei mesi dalle elezioni venga fuori e dica privatizziamo l’ospedale di Sarzana? Non lo dirà mai; né la sindaca, che vuole governare altri cinque anni, lo direbbe a noi qualora Toti glielo avesse detto nell’orecchio. Noi vorremmo invece sapere se sindaco e maggioranza sono d’accordo sull’idea di una sanità pubblica, oppure no: l’importante è dirlo. E se volete un modello di sanità diversa dal pubblico, con i privati, la vostra mozione è carta straccia. E quale impegno formale può prendere la sindaca? Dire: se domani privatizzassero un reparto dell’ospedale di Sarzana? Non lo dirà mai, per due motivi: uno perché la chiama Toti e le tira il collo come a una gallina, due perché crede a un modello di sanità diversa rispetto al pubblico e purtroppo sta prendendo in giro i sarzanesi. Vengono presentati documenti dove si parla di particolari e non dell’idea: riuniamoci, invece, e facciamo un ordine del giorno congiunto per un progetto di sanità esclusivamente pubblica per il San Bartolomeo; altrimenti questi documenti sono carta straccia, non servono a niente”. Per poi chiudere: “Nessun timore di dire che in passato sono stati fatti gravi errori, ma non è obbligatorio andare avanti su quella corsa lì. Mi aspettavo Toti tornasse indietro, invece è andato peggio. In Cina, dove certo sono meno democratici di noi, a uno che racconta così tante balle come Toti sul Felettino lo mettono in carcere per vent’anni, e probabilmente anche qualcuno di quelli che c’erano prima e che ugualmente hanno fatto prese in giro sull’ospedale. Ora basta. Ad ogni modo voterò gli ordini del giorno della capogruppo Giorgi per amicizia e lealtà, ma credo servano a poco: non bisogna perdersi nel particolare ma parlare delle scelte che stanno alla base della sanità”.

