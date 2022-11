“Ultimo miglio”, sotto palazzo Tursi la protesta dei cittadini del Campasso e di Certosa (ma non solo)

Genova. Presidio dei cittadini del Campasso e di Certosa davanti a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, per chiedere risposte all’amministrazione in merito ai disagi previsti per i lavori di realizzazione del cosiddetto “ultimo miglio” dell’alta velocità ferroviaria sul nodo di Genova ma anche su altre questioni aperte come gli effetti del prolungamento della metropolitana. “Siamo cittadini, non sudditi”, “Vogliamo poter aprire le nostre finestre” e ancora “Siamo cittadini, non incidenti di percorso” alcuni degli striscioni portati alla protesta durante la seduta del consiglio comunale.

“Siamo qui per chiedere che si decidano a convocare una commissione consiliare con i responsabili di Rfi” dicono dal coordinamento dei comitati. La commissione era stata fissata al 26 ottobre scorso ma era poi saltata.

