Ventimiglia, blitz delle forze dell’ordine: sgomberato edificio occupato da stranieri in via Roma

Ventimiglia. La città sta ancora dormendo quando scatta il servizio straordinario di controllo del territorio, disposto in seno al comitato di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Imperia Armando Nanei. A disporre il servizio interforze, che ha visto partecipare Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale diretti dal dirigente del Commissariato di Ventimiglia Daniele Barberi, è stato il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore.

Quattordici gli stranieri portati in commissariato per accertamenti: sette dei quali si trovavano all’interno dell’ex hotel Splendid di via Roma, nel pieno centro cittadino. L’edificio, da anni in disuso, era da tempo nel mirino delle forze dell’ordine che stamane hanno effettuato un blitz e lo hanno sgomberato.

