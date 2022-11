All’istituto Varatella Salone dell’Orientamento per la scelta della scuola superiore

Borghetto Santo Spirito. Nella sede principale dell’Istituto Comprensivo Val Varatella si è svolto il Salone dell’Orientamento dedicato ai ragazzi delle classi terze in procinto di scegliere la scuola superiore a cui iscriversi. Affrontare l’orientamento nella classe terza della secondaria di I grado è una delle grandi sfide che i ragazzi devono affrontare alla fine del I ciclo d’istruzione: scegliere la scuola superiore, infatti, rappresenta un passo importante che i nostri ragazzi devono affrontare accompagnati dalle famiglie insieme all’intera comunità educante.

“Consapevoli di questa difficoltà la Funzione Strumentale Orientamento e Continuità dell’I.C. Val Varatella ha pensato di riproporre, dopo due anni di stop dettati dalla pandemia, il Salone dell’Orientamento in uscita: un’occasione in cui finalmente i ragazzi e le famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di Borghetto S.S:, Ceriale e Toirano hanno potuto informarsi ed incontrare in presenza professori e studenti di una quindicina di istituti superiori della zona compresa tra Imperia e Savona, passando anche dalla scuola forestale di Ormea” sottolinea l’istituto comprensivo.

» leggi tutto su www.ivg.it