Barriere antirumore, da Regione no al Pris per i risarcimenti ai cittadini. Giampedrone: “Non è sul tavolo”

Genova. “Non è sul tavolo”. Questa la risposta dell’assessore alle infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone durante la discussione in aula consigliare sulla ‘riforma’ della normativa Pris alla richiesta del consigliere Pippo Rossetti di aprire un tavolo anche per i risarcimenti legati ai cantieri di sostituzione delle barriere antirumore delle autostrade genovesi.

L’ipotesi era emersa nella recente commissione del Consiglio comunale di Genova convocata per discutere sulle tempistiche dei lavori di ripristino delle barriere antirumore rimosse nel 2019 dalla società Autostrade per l’Italia a seguito delle irregolarità emerse durante le indagini per il crollo di Ponte Morandi: i comitati dei residenti che vivono di fronte alle tratte urbane di A7, A10 e A12, infatti, chiedono che venga calcolato un indennizzo per i disagi che hanno patito e che patiranno fino al completamento dei lavori.

» leggi tutto su www.genova24.it