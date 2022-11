Centro Donna Lunigiana, il 73% delle violenze di genere viene da italiani

Venerdì 25 novembre si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e da 14 anni il Centro Donna Lunigiana, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, offre un servizio di accoglienza e consulenza alle donne vittime di violenza e non. Ricordiamo che la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 ed ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza, invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare in quel giorno o, comunque, nei giorni vicini attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

Il Centro Donna Lunigiana, che fa parte della rete dei Centri Antiviolenza riconosciuti dalla Regione Toscana, si pone l’obiettivo di dare informazioni e creare consapevolezze che serviranno alle donne per prendere, se vorranno, decisioni importanti per la propria vita. Il compito del gruppo di lavoro del Centro Donna Lunigiana è quello di offrire sostegno nei momenti di emergenza, sul piano psicologico, giuridico e di accesso ai servizi, ma, soprattutto, di cercare di aiutare le donne a formare una propria coscienza di sé stesse, rappresentando la possibilità di un percorso di vita differente, da svolgere in modo sempre più autonomo, non solo assistenziale.

