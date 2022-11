Celle Ligure. Un campione come Cristiano Ronaldo in Liguria? Il Celle Varazze ci prova, di seguito l’esortazione ironica pubblicata sui social dalla compagine biancoblù: “Hi Cristiano, do you remember Celle Ligure?

If you are searching for a new team we might find a place for you here at Celle Varazze FBC, in this lovely town.

» leggi tutto su www.ivg.it